На компанию подали в суд

Телецентр "Останкино" потребовал от "Первого канала" 164 млн рублей. Именно столько, по подсчетам вещателей, задолжал канал за техническое обслуживание, трансляцию сигнала и аренду оборудования в июле 2018 года. Решить денежный спор полюбовно не удалось – за взысканием долга "Останкино" обратилось в суд.

"Первый канал" – наш важнейший, если хотите, любимый клиент. Тем не менее задолженность канала и его субподрядчиков достигла критического значения, что ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только "Первого", но и более ста телекомпаний", – прокомментировал ситуацию "Коммерсанту" представитель телецентра Денис Назаров.

Уточняется, что общий долг "Первого" превышает миллиард рублей. Иски же пока поданы только по счетам за один месяц – "чтобы обозначить ситуацию".

По данным "Ведомостей", "Первый" и раньше не отличался аккуратностью платежей, но благодаря госсубсидиям к концу года всегда покрывал долги. В этот раз субсидий не хватило.