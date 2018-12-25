Диетолог дала совет, как не испортить себе Новый год

Самое ожидаемое зимнее торжество немыслимо без елки, Деда Мороза со своей внучкой и, конечно же, без мандаринов. Так уже повелось, что без их аромата не обходится ни один Новый год.

Не секрет, что цитрусовых нельзя съесть столько, столько хочется, хотя и трудно себе в этом отказать. Результат их чрезмерного употребления виден не только на лице: порой пятнами покрывается все тело. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать мандариновый лимит. По словам главного внештатного специалиста-диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, в день можно себе позволить не больше четырех оранжевых плодов.

"Если аллергических реакций в анамнезе не было, то можно съесть два-четыре мандарина, но не доходить до уровня килограмма", – цитирует диетолога РИА "Новости".

Напомнив о здравом смысле, она предупредила, что аллергичным людям можно лишь смотреть на мандарины. Впрочем, переедать на новогодних каникулах не стоит вообще. Ведь набранные за это время килограммы, если верить ученым, преследуют человека очень долго, если не всю жизнь.

Любителям же зимнего лакомства следует обращать внимание на его внешний вид. Он не должен вызывать малейших нареканий. Идеальные мандарины – целые, без всяческих повреждений и бросающихся в глаза рубцов. "Раздувшиеся" плоды можно смело брать, советуют в Роскачестве, поскольку воздушная прослойка между кожурой и мякотью – это не дефект, а особенность, поясняет "МИР24".

В начале декабря специалисты посчитали цену новогоднего застолья. Оказалось, что в среднем семья из четырех человек потратит на угощения 4 тыс. 530 рублей. В данную сумму, естественно, включены расходы на мандарины.