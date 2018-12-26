Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Литва потребовала от ЕС оплатить поездки россиян в Калининград

Фото: pixabay.com
Счет идет на миллионы евро

У Вильнюса с Брюсселем возникли проблемы. Из-за денег и россиян. Точнее – из-за компенсации Литве со стороны ЕС за транзит граждан России в Калининград.

Сейчас россияне, следующие в российский анклав на поезде, могут не оформлять шенгенскую визу – для проезда через территорию Литвы им достаточно получить разрешительные документы по упрощенной схеме. Но обеспечивают работу этой схемы 116 сотрудников Министерства иностранных дел Литвы, работающих в посольстве Республики в России, в генконсульстве в Калининграде и Санкт-Петербурге и в головном ведомстве, пишет Delfi со ссылкой на МИД.

По теме

Еще до вступления Литвы в ЕС в 2004 г. стороны договорились, что компенсировать расходы на поездки россиян через Республику ей будут из общеевропейского бюджета. И в период с 2014 по 2020 гг. Вильнюс получил на эти цели €157 миллионов.

Однако на следующие 6 лет субсидию хотят урезать: Еврокомиссия предложила выделить Литве на 2021-2027 гг. только €139 миллионов. Вильнюс подобным решением страшно недоволен. По его требованию в ближайшее время должные состояться специальные переговоры с Евросоюзом по проблеме финансирования путешествий россиян.

Впрочем, вряд ли Литве удастся отбить дополнительные полтора десятка миллионов. На грядущий бюджетный период Брюссель запланировал заметное сокращение финансирования проектов в прибалтийских республиках. В итоге Литва может получить из еврофондов на 24% средств меньше, чем сейчас.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Россия дала ответ на ультиматум США по ДРСМД

Москва не будет плясать под американскую дудку

Январь оставит россиян без денег

Что изменится в стране с 1 января 2019 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей