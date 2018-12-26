Литва потребовала от ЕС оплатить поездки россиян в Калининград

Счет идет на миллионы евро

У Вильнюса с Брюсселем возникли проблемы. Из-за денег и россиян. Точнее – из-за компенсации Литве со стороны ЕС за транзит граждан России в Калининград.

Сейчас россияне, следующие в российский анклав на поезде, могут не оформлять шенгенскую визу – для проезда через территорию Литвы им достаточно получить разрешительные документы по упрощенной схеме. Но обеспечивают работу этой схемы 116 сотрудников Министерства иностранных дел Литвы, работающих в посольстве Республики в России, в генконсульстве в Калининграде и Санкт-Петербурге и в головном ведомстве, пишет Delfi со ссылкой на МИД.

Еще до вступления Литвы в ЕС в 2004 г. стороны договорились, что компенсировать расходы на поездки россиян через Республику ей будут из общеевропейского бюджета. И в период с 2014 по 2020 гг. Вильнюс получил на эти цели €157 миллионов.

Однако на следующие 6 лет субсидию хотят урезать: Еврокомиссия предложила выделить Литве на 2021-2027 гг. только €139 миллионов. Вильнюс подобным решением страшно недоволен. По его требованию в ближайшее время должные состояться специальные переговоры с Евросоюзом по проблеме финансирования путешествий россиян.

Впрочем, вряд ли Литве удастся отбить дополнительные полтора десятка миллионов. На грядущий бюджетный период Брюссель запланировал заметное сокращение финансирования проектов в прибалтийских республиках. В итоге Литва может получить из еврофондов на 24% средств меньше, чем сейчас.