Литву накажут за вмешательство в азовский конфликт

Москва зеркально ответит на выходку Вильнюса

Решение литовского сейма ввести санкции против РФ после инцидента в Керченском проливе не пройдет бесследно. Наша страна приготовит прибалтам ответные меры. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.



"Мы уже не раз подчеркивали, что любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. В данном случае с нашей стороны последует зеркальный ответ", – сказала Захарова в ходе сегодняшнего брифинга. Ее слова приводит "Интерфакс".

Дипломат особо отметила, что прибалтийская республика стала единственной страной, которая обскакала даже Вашингтон с Брюсселем. "Не дожидаясь американских и европейских патронов, которые пока изучают ситуацию, (Литва) решила инициативно, как всегда по одному единственному адресу нашей страны, наказать Россию за грубую, как они написали, провокацию. На самом деле за провокацию, которая была осуществлена киевским режимом в Черном море", – указала представитель ведомства.

На прошлой неделе Литва дополнила "черный список" граждан РФ в связи с задержанием российскими пограничниками в районе Керченского пролива трех украинских военных кораблей. По неофициальным данным, санкции коснулись 20 человек.

Во вторник, 11 декабря, сейм Литвы принял резолюцию, в которой осудил "агрессию" России и призвал международные инстанции задавить нашу страну санкциями. Депутаты предложили передать контроль над "оккупированными и контролируемыми" Россией украинскими территориями ООН, а Москву обязать отпустить украинских "политзаключенных и военнопленных" из тюрем, напоминает телеканал "360".

"Если Россия не выполнит эти требования в ближайшее время или наложит вето на эти решения, предлагается ввести всеобъемлющие санкции, в том числе в российском газовом, нефтяном и финансовом секторах, включая ее удаление из системы SWIFT", – говорилось в документе.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли, задержали и увели в порт Керчи три бронекатера и буксир ВМС Украины. По словам российской стороны, украинские моряки нарушили государственную границу и следовали без предупреждения и разрешения в Азовское море. Эти действия Москва расценила как провокацию. В Киеве утверждают, что уведомляли российскую сторону, и расценивают действия пограничников как агрессию. В итоге Украина ввела военное положение на пограничных с Россией территориях и потребовала от стран Запада ужесточить санкции против РФ.