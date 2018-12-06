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Против граждан России, которые задержали три украинских военных корабля в Керченском проливе, будут введены санкции.
МИД Литвы обратился в департамент миграции и предложил включить в список нежелательных в стране лиц россиян, участвовавших в операции на Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на дипведомство прибалтийской республики.
Директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте ранее заявила агентству, что список нежелательных в Республике лиц не является гласным документом, поэтому попавший в него человек может узнать о том, что его не впустят в страну, только при пересечении государственной границы.
По информации литовских СМИ, в черный список могут войти около 20 человек.
Ранее, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли российскую государственную границу и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничных служб ФСБ РФ. Против нарушителей применили оружие, суда были задержаны.
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