Вильнюс консультируется с международным сообществом по поводу ситуации в Азовском море

Против граждан России, которые задержали три украинских военных корабля в Керченском проливе, будут введены санкции.

МИД Литвы обратился в департамент миграции и предложил включить в список нежелательных в стране лиц россиян, участвовавших в операции на Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на дипведомство прибалтийской республики.

Директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте ранее заявила агентству, что список нежелательных в Республике лиц не является гласным документом, поэтому попавший в него человек может узнать о том, что его не впустят в страну, только при пересечении государственной границы.



По информации литовских СМИ, в черный список могут войти около 20 человек.

Ранее, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли российскую государственную границу и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничных служб ФСБ РФ. Против нарушителей применили оружие, суда были задержаны.