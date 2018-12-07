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Теперь официально: Литва ввела "азовские санкции"

Фото: www.globallookpress.com
Россиянам закрыли въезд в страну

Президент Литвы Даля Грибаускайте, находящаяся с визитом в Киеве, заявила, что Вильнюс запретил въезжать в страну гражданам РФ, участвовавшим в задержании в Азовском море трех украинских военных кораблей.

"Литва твердо поддерживает Украину и ввела национальные санкции против лиц, ответственных за агрессию в Керченском проливе и Черном море", – цитирует ТАСС пресс-службу Грибаускайте.

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Кроме того, по словам президента, Литва усилит военную помощь Украине – выделит больше амуниции и отправит в Незалежную военных инструкторов и экспертов по кибербезопасности, которые должны будут защитить президентские выборы от гибридных атак.

Между тем объемы поставленного Литвой вооружения эксперты оценивают в €6 миллионов. Еще в 2014 г. Вильнюс официально признал, что отправил Киеву оружие, не уточняя, какое именно. Позже выяснилось, что это было "летальное оружие" производства СССР.

Во время нынешнего визита Дале Грибаускайте в Киеве вручили исключительную награду гражданского общества – литовский лидер удостоилась ее за постоянную поддержку Украины, отмечается на сайте президента Литвы.

О том, что Вильнюс собирается вводить санкции против граждан РФ, стало известно вчера, сегодня глава Литвы подтвердила эту информацию.

Валентина МАЙОРОВА
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