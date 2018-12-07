Вильнюсу посоветовали заняться своими проблемами

Сенатор Андрей Климов прокомментировал заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о введении санкций против россиян, участвовавших в захвате трех украинских кораблей в Керченском проливе.

"Если посмотреть на карту, то Литва не выглядит там как крупная морская держава. То, что их президент все время доказывает свою русофобию там, где это уместно или неуместно любыми средствами, не имеет никакого отношения к действительности", – заявил RT зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

Климов добавил, что власти Литвы просто не хотят, чтобы о них забывали, и посоветовал лидерам балтийской республики лучше подумать над тем, что численность населения в стране снизилась на треть.



Кроме того, сенатор подчеркнул, что русофобские выпады Вильнюса сводят на нет возможность сотрудничества с Россией. В целом же, по мнению Климова, своими действиями Грибаускайте стремится подыграть скорее США, чем Украине.

В Сети по достоинству оценили грозные санкции Литвы, интернет-пользователи не скупились на фотожабы с изображением Грибаускайте. "Мал клоп, да вонюч", "Даже как-то неловко за Литву)", "Чего же Литва не вводит санкции против США за задержания мексиканцев за незаконное пересечение границы?!", "Очень страшно)", – вот лишь немногие комментарии к новости об очередных антироссийских санкциях (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).