Предупреждение о химатаке поступило с украинской стороны

Москва якобы готовит самопровозглашенным ДНР и ЛНР новогодний сюрприз. Для этого еще в середине декабря туда отправились знатоки боевых отравляющих веществ и захватили средства индивидуальной защиты для личного состава.

Российские специалисты собираются устроить диверсию в Донбассе, уверен представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Химическую атаку, решил он, спишут на Украину.

"В дальнейшем будет подаваться российскими пропагандистами как применение украинскими войсками химического оружия против жителей оккупированного Донбасса", – цитирует Скибицкого УНИАН.

Он предупредил о большом количестве жертв среди мирного населения. А пока, заключил собеседник, людей информационно "обрабатывают", чтобы в конечном итоге у них не было сомнений, кто виноват. В пример он привел акцию в Сирии, в которой, по его словам, замешаны вовсе не "Белые каски", а северный сосед.

О том, что в Донбассе ждут повторения истории САР, давно не секрет. Еще 18 декабря о готовящейся ВСУ с кураторами химатаке предупреждал глава ДНР Денис Пушилин, ссылаясь на данные разведки. Тогда говорилось, что Киев со своими покровителями из США и ЕС держит на контроле провокацию, которая приведет к массовому убийству. Не исключено, что противник устроит нападение рядом с вредным производством.

В начале ноябре о подобной диверсии сообщал начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Таким образом Киев собирался сорвать выборы главы и парламента самопровозглашенной республики.