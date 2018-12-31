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Стали известны детали новогоднего послания Путина россиянам

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com
Президент рассказал об отсутствии у страны помощников и призвал сплотиться

Дальний восток, который уже начал встречать Новый год, Владимир Путин поздравил на привычном фоне Кремля. В своем обращении к россиянам президент назвал окончание 2018 года "насыщенным и полным забот". 

Говоря о годе грядущем, Путин отметил важность единства. 

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"Главное – шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни. Чтобы все граждане России, каждый из нас, уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему. Сделать это можем мы только вместе, помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой", – подчеркнул президент.

Традиционное поздравление главы РФ Владимира Путина европейской части страны с Новым годом состоится в Магнитогорске.

Об этом сообщает Telegram-канал "Незыгарь".

Как стало известно, борт №1 с президентом в три часа дня вылетел из Сочи и уже приземлился в городе, где утром 31 декабря произошел взрыв в жилой многоэтажки.

Полина ИВАНОВА
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