Стали известны детали новогоднего послания Путина россиянам

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Дальний восток, который уже начал встречать Новый год, Владимир Путин поздравил на привычном фоне Кремля. В своем обращении к россиянам президент назвал окончание 2018 года "насыщенным и полным забот".
Говоря о годе грядущем, Путин отметил важность единства.
"Главное – шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни. Чтобы все граждане России, каждый из нас, уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему. Сделать это можем мы только вместе, помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой", – подчеркнул президент.
Традиционное поздравление главы РФ Владимира Путина европейской части страны с Новым годом состоится в Магнитогорске.
Об этом сообщает Telegram-канал "Незыгарь".
Как стало известно, борт №1 с президентом в три часа дня вылетел из Сочи и уже приземлился в городе, где утром 31 декабря произошел взрыв в жилой многоэтажки.
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