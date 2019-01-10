Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россиянам грозит опасность в Индонезии

Фото: www.globallookpress.com
Туристов предупредили о цунами

О повторении декабрьского ЧП сигнализируют в ситуационно-кризисном центре Министерства иностранных дел РФ. Его сотрудники с помощью соцсети оповестили туристов о возможных цунами в районе Индонезии.

В сообщении в Twitter отмечается, что в основном опасность угрожает западному побережью провинции Бантен на острове Ява и побережью провинции Лампунг на острове Суматра.

Чтобы обезопасить себя, путешественникам и местным жителям советуют держаться подальше от Зондского пролива. К его водам нельзя приближаться меньше чем на полкилометра.

Напомним, в 20-х числах декабря на Индонезию обрушилась страшная стихия. Разрушительную волну в Зондском проливе между островами Ява и Суматра могло вызвать извержение вулкана Анак-Кракатау. Тогда жертвами цунами стали 429 человек. Порядка полутора тысяч – пострадали. На следующий день местных жителей предупредили о новых стихийных бедствиях. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

США рассказали об уничтожении военного спутника РФ

Космический аппарат отвечал за безопасность

"Газпрому" посоветовали не связываться с сумасшедшими

Украинский "Нафтогаз" всех распугал своей неадекватностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей