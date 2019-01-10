Россиянам грозит опасность в Индонезии

Туристов предупредили о цунами

О повторении декабрьского ЧП сигнализируют в ситуационно-кризисном центре Министерства иностранных дел РФ. Его сотрудники с помощью соцсети оповестили туристов о возможных цунами в районе Индонезии.

В сообщении в Twitter отмечается, что в основном опасность угрожает западному побережью провинции Бантен на острове Ява и побережью провинции Лампунг на острове Суматра.

Чтобы обезопасить себя, путешественникам и местным жителям советуют держаться подальше от Зондского пролива. К его водам нельзя приближаться меньше чем на полкилометра.

#Индонезия – возможны цунами, наиболее подвержены стихии западное побережье провинции Бантен на о.Ява и побережье провинции Лампунг на о.Суматра; власти рекомендуют находиться на расстоянии не менее 500 м от вод Зондского пролива pic.twitter.com/v5wnJaPRts — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 10 января 2019 г.

Напомним, в 20-х числах декабря на Индонезию обрушилась страшная стихия. Разрушительную волну в Зондском проливе между островами Ява и Суматра могло вызвать извержение вулкана Анак-Кракатау. Тогда жертвами цунами стали 429 человек. Порядка полутора тысяч – пострадали. На следующий день местных жителей предупредили о новых стихийных бедствиях.