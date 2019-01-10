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Движение по Волоколамскому шоссе открыли

Последствия затопления тоннеля устранены раньше обещанного срока

Рядом с Тушинским тоннелем сняты все ограничения, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Проезд разрешен также по Волоколамскому шоссе и по съезду с внутренней стороны МКАД в сторону центра столицы. 

"Движение по дублеру Тушинского тоннеля в сторону ул.Свободы открыто. Ул. Свободы также открыта для движения. Восстановлено движение троллейбусов. Ограничений в районе Тушинского тоннеля больше нет!", – известили в ЦОДД. 

Сегодня примерно в 10 утра в Первопрестольной произошло ЧП. Из-за провала грунта затопило канал имени Москвы около Волоколамского шоссе. В результате там перекрыли автомобильное движение в обе стороны. В мэрии обещали устранить транспортный коллапс к 11 января, но справились раньше срока. Из Тушинского тоннеля вывезли около 150 самосвалов песка, уточняет "Свободная Пресса".

Оксана ПОДТУРКИНА
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