Движение по Волоколамскому шоссе открыли

Последствия затопления тоннеля устранены раньше обещанного срока

Рядом с Тушинским тоннелем сняты все ограничения, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Проезд разрешен также по Волоколамскому шоссе и по съезду с внутренней стороны МКАД в сторону центра столицы.

"Движение по дублеру Тушинского тоннеля в сторону ул.Свободы открыто. Ул. Свободы также открыта для движения. Восстановлено движение троллейбусов. Ограничений в районе Тушинского тоннеля больше нет!", – известили в ЦОДД.

Движение по дублеру Тушинского тоннеля в сторону ул.Свободы открыто. Ул. Свободы также открыта для движения. Восстановлено движение троллейбусов. Ограничений в районе Тушинского тоннеля больше нет! pic.twitter.com/KNSBQDeDSA — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.

Сегодня примерно в 10 утра в Первопрестольной произошло ЧП. Из-за провала грунта затопило канал имени Москвы около Волоколамского шоссе. В результате там перекрыли автомобильное движение в обе стороны. В мэрии обещали устранить транспортный коллапс к 11 января, но справились раньше срока. Из Тушинского тоннеля вывезли около 150 самосвалов песка, уточняет "Свободная Пресса".