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В Москве из-за прорыва дамбы затопило Тушинский тоннель

Водителям советуют объезжать объект по Ленинградскому шоссе

В канале имени Москвы около Волоколамского шоссе случился разлив воды, в результате чего, помимо дороги, перекрытым оказался и пешеходный переход. Из-за природного явления в шлюзе №8 произошел провал грунта.

Движение в тоннеле, как сообщает агентство ТАСС, приостановлено. По словам источника в экстренных службах, в момент прорыва дамбы машин на объекте не было, поэтому никто не пострадал. 

По информации телеканала "360", городская канализация не может справиться с водой – затопление тоннеля продолжается. 

В Центре организации дорожного движения рассказали радио "Говорит Москва" о том, что пассажирский транспорт ходит по объездным маршрутам. 

Полина ИВАНОВА
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