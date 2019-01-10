В Москве из-за прорыва дамбы затопило Тушинский тоннель

Водителям советуют объезжать объект по Ленинградскому шоссе

В канале имени Москвы около Волоколамского шоссе случился разлив воды, в результате чего, помимо дороги, перекрытым оказался и пешеходный переход. Из-за природного явления в шлюзе №8 произошел провал грунта.

Движение в тоннеле, как сообщает агентство ТАСС, приостановлено. По словам источника в экстренных службах, в момент прорыва дамбы машин на объекте не было, поэтому никто не пострадал.

По информации телеканала "360", городская канализация не может справиться с водой – затопление тоннеля продолжается.

В Центре организации дорожного движения рассказали радио "Говорит Москва" о том, что пассажирский транспорт ходит по объездным маршрутам.