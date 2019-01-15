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Россиянам грозит опасный грипп

Фото: www.globallookpress.com
Туристов предупредили об эпидемии

Перед поездкой в страны Северного полушария необходимо сделать прививку, чтобы избежать проблем со здоровьем.

За границами России продолжает регистрироваться рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, причем активность вирусов гриппа возрастает. Как отмечает Роспотребнадзор, наибольшее распространение получил вирус гриппа А(Н1N1)09.

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По данным ведомства, в пяти странах Европы – Исландии, Португалии, Швеции, Норвегии и Турции – зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа, еще в восьми странах отмечены региональные вспышки, а в четырех – локальные вспышки.

Кроме того, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний Грузии, по состоянию на 11 января 2019 г. в стране также активно распространяется вирус гриппа А(Н1N1)09, при этом 15 человек скончались от болезни.

Минздрав Украины отмечает, что с начала эпидемического сезона было зафиксировано 25 смертей, среди умерших есть один ребенок.

В других странах ситуация стабильная, жертв эпидемии не зарегистрировано.

Ведомство отметило, что в России привиты от гриппа 49% всего населения, что составляет более 70,8 миллиона человек. 

Валентина МАЙОРОВА
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