Боевики готовят атаки сразу в нескольких провинциях страны

Несколько террористических группировок планируют устроить серию провокаций в Сирии с использованием химического оружия. Они собираются ударить по объектам вооруженных сил государства и по мирным гражданам, проживающим в Маарет-Нуамане, который расположен в провинции Идлиб. Об этом сообщил информированный источник.

В район населенных пунктов этого региона боевики уже перевезли 500 л химикатов. Террористы собираются атаковать людей не только в Идлибе, но и в Латакии, а также в Алеппо и Хаме. В первых двух провинциях группировки организовали склады, где хранят ядовитые вещества.

По словам собеседника агентства "Интерфакс", боевики применят мины, а также беспилотники, которые доставят химические боеприпасы, и снаряды с отравляющими веществами.

Источник добавил, что в декабре 2018-го в район города Ариха (Идлиб) перебрались 30 боевиков при помощи иностранной спецслужбы. Они производят ракеты и минометные снаряды. Эти люди также готовятся устроить террористические атаки на мирных сирийцев, чтобы потом обвинить в этих преступлениях правительственные силы.