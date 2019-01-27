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Вопрос не закрыт: Захарова напомнила немцам о выплатах блокадникам

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
12 миллионами евро дело не ограничится

Решение властей Германии выделить ныне живущим жертвам блокады Ленинграда деньги прокомментировала официальный представитель российского МИД. Мария Захарова отметила, что вопрос на этом не закрыт. Несмотря на гуманитарный жест в размере 12 миллионов евро, индивидуальных выплат Берлина блокадникам никто не отменял, говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

"...считаем важным констатировать, что запуск этой гуманитарной инициативы не означает закрытия вопроса о предоставлении Правительством ФРГ индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности",

отметила Захарова. 

Дипломат напомнила, что ранее компенсации в размере 2500 евро немцы выплатили только блокадникам-евреям. Это было сделано в рамках ответственности за Холокост и на основании договоренностей с Международной еврейской конференцией по материальным претензиям к Германии.

Ранее выделение средств Берлином приветствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас. Деньги используют для модернизации госпиталя для ветеранов, а также создания немецко-российского центра встреч.

"Мы, министры иностранных дел Федеративной Республики Германии и Российской Федерации, приветствуем решение федерального правительства Германии, основанное на признании ответственности за совершенное от немецкого имени беззаконие в те годы, сделать добровольный гуманитарный жест в отношении еще живущих жертв блокады в форме выделения 12 миллионов евро",

говорится в заявлении на сайте германского министерства.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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