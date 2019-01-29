Похититель картины Куинджи впал в беспамятство

Вора-невидимку проверят на вменяемость

Россиянин, которого подозревают в краже полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, продолжает отрицать свою вину. Более того, он заявил, что не помнит событий того дня.

Несмотря на этот факт, суд 29 января арестовал обвиняемого на 26 суток, передает Telegram-канал LIFE SHOT. Теперь у задержанного будет время, чтобы восстановить в памяти этот вопиющий инцидент.

Остаться на свободе похитителю не помогла даже его жена, которая пришла на заседание с грудным ребенком, видимо, в надежде разжалобить суд. Девушка, как видно из ролика, опубликованного Telegram-каналом RT, без особых эмоций шла мимо любопытных журналистов,.

Ее муж в ближайшее время пройдет психиатрическую экспертизу. По информации "Пятого канала", специалисты также проверят арестованного на наличие в крови запрещенных веществ. Ранее его привлекали за хранение наркотиков.

Следствие полагает, что задержанный вынес из Третьяковской галереи картину 27 января. Обвиняемый в краже произведения искусства рискнул сделать это на глазах у посетителей. Полиция поймала россиянина в Подмосковье спустя несколько часов после совершения преступления. Сотрудники правоохранительных органов считают, что у арестованного были сообщники, которых сейчас ищут.