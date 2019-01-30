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Похищенные российские моряки освобождены

Был ли выплачен выкуп пиратам, пока неизвестно

Захваченные в ночь на 2 января морскими бандитами в Гвинейском заливе российские моряки с судна MSC Mandy освобождены. Об этом заявили сегодня в посольстве России в Нигерии.

"Все шестеро российских моряков освобождены. Вопрос об их возвращении в Российскую Федерацию в ближайшее время решается", – цитирует РИА "Новости" наше дипведомство.

Напомним, пираты атаковали судно, на котором находились 24 человека, вблизи берегов Бенина. Позже сообщалось, что за захваченных россиян бандиты требуют выкуп.

Елена УСОВА
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