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В Антарктиде разбился инопланетный объект

Фото: pixabay.com
продолжениеНа Луне нашли корабль инопланетян
Энтузиасты-исследователи обнаружили останки НЛО

Уфологи утверждают, что им удалось найти след внеземной цивилизации на территории самого малоизученного материка на Земле. Якобы среди льдов исследователи заметили НЛО – край огромного дискообразного летательного аппарата темного цвета. Его ширина – 67,5 метра, высота видимой части – 13,3 метра.

Информация об этом появилась на YouTube-канале Finimor.


Ученые предполагают, что загадочный объект – не что иное, как корабль пришельцев, потерпевший крушение. Точное место падения гиганта неустановленного происхождения – горный хребет сэра Эрнеста Шеклтона.

Интересно, что частично эту местность ученые обследовал в 1956 году. Есть и снимки этого хребта 1969 и 1970 годов. Но тогда на них странный объект не был обнаружен.

Как писало "Утро.ру", на орбите нашей планеты появился загадочный объект. Внимание на себя он обратил странной траекторией полета. НЛО то подходил к Земле, то отдалялся от нее на расстояние, почти в полтора раза превышающее путь до Луны. 

Людмила ФОКАНОВА
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