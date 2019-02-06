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На Луне нашли корабль инопланетян

Фото: pixabay.com
продолжениеНа МКС разгуливает пришелец
Летающая тарелка пригодится землянам для космических путешествий

Летательный аппарат обнаружило на обратной стороне спутника Земли Национальное управление по исследованию космического пространства (NASA).

Известный уфолог Скотт Уоринг, проанализировав фотографии загадочного объекта, заявил, что это настоящий корабль. Согласились с ним и британские эксперты.

Спутник NASA обнаружил неопознанный объект в маленьком углублении между кратерами Фон Карман и Дэвисон. По мнению Уоринга, на снимке удалось запечатлеть треугольный аппарат со странными выпуклыми формами. Вероятнее всего, летающая тарелка сделана из металла – на фото видно, что она сильно бликует. Уфолог считает, что летательный аппарат пришельцев прилунился на поверхность спутника Земли относительно недавно, так как он не успел покрыться лунной пылью, отмечает VistaNews.

Более того, Уоринг уверен, что на инопланетном корабле можно будет перевозить людей на другие планеты Солнечной системы и даже улететь за ее пределы. Рассмотрели снимок и британские уфологи. Эксперты из Туманного Альбиона полагают, что NASA вполне может отправить на Луну специальную группу для изучения таинственного аппарата. 

Ранее сообщалось, что корабль пришельцев нашли в Антарктиде.

Валентина МАЙОРОВА
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