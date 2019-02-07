На МКС разгуливает пришелец

На станции заметили что-то странное

NASA показало во время космической трансляции странный объект на борту Международной космической станции, похожий на существо внеземного происхождения.

Уфологи немедленно предположили, что землянам наконец-то удалось увидеть настоящего инопланетянина. Масла в огонь подлили недавние откровения одного из сотрудников NASA Томаса Зурбухена, сообщает VistaNews. Он считает, что за пределами Солнечной системы могут жить разумные пришельцы, создавшие развитые цивилизации.

Хотя многие астрономы скептически относятся к выкладкам Зурбухена, он продолжает настаивать на своем. Ученый подчеркивает, что очень часто то, что казалось лишь фантастикой, впоследствии находит подтверждение благодаря развитию новых технических средств.

Так, ранее астрофизики считали, что на других планетах не может быть воды. Однако теперь можно утверждать о том, что вода есть даже на Марсе, не говоря уже о более далеких планетах.

Профессор Гарвардского университета Авраам Леб недавно заявил, что межзвездный астероид Оумуамуа, промчавшийся летом сквозь Солнечную систему, – это инопланетный зонд, который летит под давлением ионов солнечного ветра. Это утверждение также падает в копилку доказательств существования инопланетных цивилизаций.

Впрочем, в NASA никак не прокомментировали загадочный фотоснимок. Да и пришелец на нем больше похож на блик, а не на представителя инопланетного разума.