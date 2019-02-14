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Есть опасно: российские пельмени оказались с "сюрпризом"

Фото: www.globallookpress.com
Строгий контроль выявил в популярном блюде множество проблем

Ни одна марка пельменей в России не достойна "Знака качества", считает руководитель Роскачества Максим Протасов.

"В данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей", – сказал Протасов в интервью ТАСС. 

Основными проблемами, снижающими вкус и пользу любимого всеми продукта, стали остатки антибиотиков в мясе, а также замена необходимых ингредиентов дешевыми аналогами. Иногда недобросовестные производители добавляют в состав пельмешек крахмал или загустители, которые не заявлены на этикетке продукции. К примеру, в двух случаях из 48 ведомство нашло превышение допустимых норм по антибиотикам, а в девяти были обнаружены незаявленные компоненты, в том числе, мясо птицы и искусственные добавки. 

При этом руководитель Роскачества отметил, что после проверки пельменей ведомство получило обратную связь от производителей: некоторые из них усилили внутренний контроль на производстве или сменили поставщиков ингредиентов для своей продукции. 

Валентина МАЙОРОВА
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