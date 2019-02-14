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Побалуйте себя сами: одиноким дали совет на 14 февраля

Фото: www.globallookpress.com
Отсутствие партнера - не повод оставаться на обочине праздника жизни

Людям, оказавшимся без пары в День влюбленных 14 февраля, нужно приложить усилия, чтобы не впасть в депрессию. Лучший способ – пойти и самому себе купить подарок. Так считает завотделением психотерапевтической помощи столичной больницы им. Н.Алексеева Никита Чернов.

"Порадуйте себя в этот день – подарите то, что хотели бы получить. Если представить, что вы состоите в счастливых отношениях, – что бы подарил вам ваш партнер? Подарите это себе", – посоветовал доктор в интервью агентству "Москва".

Психотерапевт подчеркивает, что одиночество – не повод для страданий и самокопания.

"Не вините себя в отсутствии партнера. Отсутствие романтических отношений не означает, что вы хуже других. Вообще ничего не означает. Ни 14 февраля, ни в другие дни", – настаивает врач.

Фото: www.globallookpress.com

День святого Валентина – очень условный праздник, отмечает Чернов. Если у вас есть возлюбленный, вы можете выбрать любую дату, чтобы порадовать друг друга. Если вы одиноки – наметьте день, когда порадует сами себя.

Но если 14 февраля наводит на вас совсем уж черную тоску, лучше обратиться к специалисту. Депрессия – это заболевание, которое влечет за собой множество проблем. 

Вера СВЕТЛОВА
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