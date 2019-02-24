Названо эффективное упражнение для похудения

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Интервальные тренировки значительно помогают скидывать вес, в отличии от длительных умеренных нагрузок. К такому выводы пришли ученые из Бразилии и Великобритании.
Эксперты проанализировали данные 41 исследования. Отмечается, что короткие периоды повышенной физической активности в сочетании с непродолжительными передышками значительно ускоряют расщепление подкожного жира. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале Healthline.
Снизить вес помогут беговые спринты, прыжки из глубокого приседа, а также сочетание прыжка, планки и отжимания.
Отмечается, что при интервальных тренировках в месяц теряется 1,5 кг.
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