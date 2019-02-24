Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названо эффективное упражнение для похудения

Фото: www.globallookpress.com
При его выполнении фигура вновь будет стройной

Интервальные тренировки значительно помогают скидывать вес, в отличии от длительных умеренных нагрузок. К такому выводы пришли ученые из Бразилии и Великобритании.

Эксперты проанализировали данные 41 исследования. Отмечается, что короткие периоды повышенной физической активности в сочетании с непродолжительными передышками значительно ускоряют расщепление подкожного жира. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале Healthline.

Снизить вес помогут беговые спринты, прыжки из глубокого приседа, а также сочетание прыжка, планки и отжимания.

Отмечается, что при интервальных тренировках в месяц теряется 1,5 кг.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украина загнется без энергоресурсов России

В Киеве вновь напомнили о том, что Москва оказалась главным экономическим партнером страны

На почве "Евровидения": Россию ввязали в гибридную войну

На Украине беспокоятся за свою информационную безопасность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей