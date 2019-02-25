"Проверяла, не нахрюкался ли": Юнкеру прилюдно досталось от жены

Глава Еврокомиссии не рискнул вызвать гнев супруги

Жан-Клод Юнкер в очередной раз оказался в неловкой ситуации из-за своего легкого нрава. Политик выступал на пресс-конференции по итогам саммита ЛАГ и ЕС в Египте 25 февраля, но неожиданно прервался, чтобы ответить звонившей жене. Интернет-пользователи так и не поняли, какие семейные дела могли быть важнее вопросов этой встречи.

Как передает агентство РИА "Новости", журналисты, присутствовавшие на мероприятии, видимо, привыкшие к выходкам Юнкера, лишь посмеялись над ним. А вот пользователи Twitter оказались куда менее благосклонны к нему. Одни иронично отметили, что за любящим терять над собой контроль Юнкером нужен глаз да глаз. Можно только догадываться, зачем побеспокоила благоверная главу ЕК, но, предположительно, ее беспокоит непредсказуемое поведение Юнкера, который неоднократно был замечен навеселе во время официальных мероприятий.

Многие же возмутились невоспитанностью политика.

"Подкаблучник из Люксембурга...", "Проверяла, не нахрюкался ли он уже", "А что, у них выключать телефоны в подобных случаях не принято? Или просто свиньи?", "Снова дедулю заносит?", "Наверное, перебрал в очередной раз", "Тряпка", "Нежно прошептала: "Не пей много?"

– прокомментировали россияне в Twitter решение Юнкера не обижать жену. Впрочем, многие люди пришли в восторг от главы ЕК, подчеркнув, что семья должна быть превыше всего, даже мировых проблем.

"Семья самое дорогое. Правильно сделал", "Молодец! Респект! Мы не знаем, чем живут люди высокого ранга, но они тоже люди. И если звонок жены Юнкер не игнорирует, это показывает, что у него семейные ценности выше производственных условностей", "Молодчага, все остальное подождет", "Все эти на пресс-конференции для количества, жена для души. Правильно, что ответил", – встали на защиту Юнкера некоторые интернет-пользователи.

Одна россиянка предположила, что Юнкер просто всех обхитрил – он специально попросил жену помешать ему выступать, потому что знал, что журналисты будут задавать лишь неудобные вопросы. Глава Еврокомиссии всегда готов к тому, что его супруга может поинтересоваться его делами. Так, в 2017 г. он во время пресс-конференции сообщил собравшимся о том, что ему звонит жена, но тогда не стал брать трубку. Однако выяснилось, что в самый неудобный момент поговорить с Юнкером хотела Ангела Меркель.

Поступки руководителя ЕК, которого часто собственные проблемы беспокоят сильнее, чем международные вопросы, нередко вызывают у общественности вопросы. В последний раз Юнкер оказался в центре скандала, решив распустить руки на встрече Евросоюза, вновь спровоцировав слухи о том, что он любит пропустить рюмку перед важными мероприятиями. А развязное поведение с Терезой Мэй едва не привело к серьезным последствиям.