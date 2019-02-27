Нельзя помиловать: троих детей оставили без матери

Александру Лисицыну заперли в СИЗО еще на два месяца

Безупречная репутация и малолетние дети, которые не видели материнской ласки с прошлого года, для Тверского районного суда Москвы не аргумент для более щадящего решения. Александру Лисицыну, чья резонансная история вызывает обычное человеческое сочувствие, в который раз оставили под стражей ещё на два месяца, не отпустив под домашний арест или под залог в 30 млн рублей, которые собрали для нее близкие. Хотя никакой опасности для общества эта измученная, но стойкая женщина не представляет.

Защита приводила всевозможные доводы, почему необходимо изменить меру пресечения, включая состояние здоровья, которое серьезно пошатнулось за эти три с половиной месяца в СИЗО. Однако суд не желает прислушиваться к голосу разума, удовлетворив ходатайство следствия, которое, по сути, ни одного весомого аргумента не предоставило. Справедливость не восторжествовала, с горечью в голосе отметил адвокат подсудимой Шота Горгадзе, ошибочно подумав изначально, что перед ним, в зале заседания – судья милосердия.



"Когда я посмотрел в глаза судьи, мне показалось, что меня слышат, слышат голос разума, и, может быть, что-то изменится. Но пошли по пути наименьшего сопротивления, продлили срок содержания под стражей. Кому от этого будет хорошо, и для чего это было сделано, я не понимаю. Какую опасность эта хрупкая девушка, сидящая в клетке, представляет для общества, я не понимаю. И к чему мы придем с таким отношением к своим согражданам, я тоже не понимаю",

– отчаянно прокомментировал решение суда Горгадзе.

Напомним, Лисицыну обвиняют в хищении земельных участков. Следствие настаивает, что мать троих несовершеннолетних детей мошенническим путем "обокрала" Рослесхоз на 37 млн рублей. Это кадастровая стоимость угодий в ближнем Подмосковье, которые Александра, якобы сговорившись с некими "сообщниками", которых она в глаза ни разу не видела, как и они ее, незаконно вывела из лесного фонда. Так, учитель английского языка в приходском храме попала под ст. 159 ч. 4 УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.



Между тем к делу была приобщена выкопировка из Генерального плана деревни Селятино, где видно, что земли, владение которыми приписывают многодетной матери, принадлежат населенному пункту, но никак не лесному фонду. И 9 января, и 26 февраля служителям Фемиды защита Лисицыной предоставила многочисленные доказательства того, что она оказалась на скамье подсудимых по ошибке. Александра – честная и порядочная женщина. Ее поручителями выступили авторитетные люди.

"Я не люблю слово "узнаваемые", но они узнаваемые в хорошем смысле слова, то есть не Дима Билан с Филиппом Киркоровым, а это люди, которые своим трудом и общественной деятельностью доказали свою глубокую значимость для общества",

– напомнил Горгадзе.

Это исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров, председатель правления Российского союза ветеранов Франц Клинцевич, главный коммунист Геннадий Зюганов, почетный полярник СССР и РФ Владимир Кошелев, правозащитник, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин. Статусом адвоката поручился и сам Горгадзе. Он готов пожертвовать карьерой, если его подопечная нарушит условия содержания под домашним арестом. И здесь напрашивается вопрос: кто за потенциального преступника будет ручаться?

Абсурдность ситуации еще и в том, что о якобы своих угодьях Лисицына узнала 13 ноября 2018 года, то есть в день задержания. С тех пор, кстати, следствие не сдвинулось с мертвой точки. По-прежнему в суде его представитель озвучивает заученный шаблонный текст, написанный, словно под копирку: мол, дело особой сложности, если многодетная мать окажется под домашним арестом с электронным браслетом слежения, она продолжит расхищать земельные участки и оказывать давление на совершенно не знакомых ей людей, которые фигурируют как некие соучастники. Также подсудимая может скрыться, что априори невозможно сделать без документов, да и куда она побежит от своих троих детей, риторически спросила адвокат Тамара Шутсрова, перечислив следственные действия, проведенные за месяцы заключения своей подзащитной. Хватило пальцев одной руки.

"Было проведено следственное действие в виде допроса, предъявление обвинение, допрос в качестве обвиняемой и ознакомление с экспертизами. Вот все следственные действия, которые за этот период времени прошли. Скажите, пожалуйста, зачем нужно на сегодня держать нашу подзащитную под стражей?"

– искренне удивилась Шустрова.

Этот вопрос мучает всех. Есть, конечно, и свои плюсы в заточении Лисицыной, от безысходности сыронизировал Горгадзе.

"Все сокамерницы Александры Лисицыной начали Достоевского читать. Она этого добилась. Но, я думаю, что хватит, она уже научила их читать классику", – заключил адвокат, напомнив, что материнской заботы лишены трое детей-подростков. Они сейчас находятся в трудном возрасте, когда просто необходима поддержка и советы любящих родителей. Дети безумно соскучились по ласковым рукам своей мамы. Да и саму Александру разлука довела до изнеможения.

"Я хочу, чтобы вы услышали меня и моих защитников. Я ни в чем не виновата. Я прошу отпустить меня домой к детям",

– со слезами на глазах взмолилась отчаявшаяся мать. Между тем эта женщина ведет себя очень мужественно, похвалил обвиняемую адвокат.

"Старается держаться, за что ей честь и хвала. Я видел раскисающих мужчин на скамье подсудимых", – сообщил Горгадзе, пообщавшись с подзащитной после мучительного процесса, который длился до поздней ночи. Защитник не опускает рук. Он верит в торжество справедливости и искренне надеется, что мать троих детей все же выйдет на свободу.

"Будем работать над этим. Будем подавать апелляционную жалобу и надеяться на справедливость в Московском городском суде", – подытожил он.