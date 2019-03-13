Обычные продукты могут напрочь убить желание

Фастфуд, сыр, шоколад, консервы и соя – стоит забыть об этих продуктах, если хочется провести по-настоящему романтический вечер.

Специалисты предупреждают, что на сексуальную жизнь плохо влияет тяжелая пища. Если впереди бурная ночь, лучше отказаться от бургеров, наггетсов, чипсов и другой еды, которую подают в ресторанах быстрого питания.

Злоупотребление сыром также может выйти боком: этот продукт влияет на гормональный фон, замедляя выработку естественных половых гормонов, причем как тестостерона, так и эстрогена.

Внимательно следует отнестись и к выбору шоколада: молочный лучше исключить, а вот горький шоколад, наоборот, обострит вкус к жизни, считают эксперты.

Соя богата фитоэстрогенами, а эти вещества, увы, снижают влечение. Для того, чтобы сексуальная жизнь заиграла яркими красками, соевые продукты стоит исключить из рациона.

Таким же свойством обладают и другие бобовые, отмечает "Медик Форум".

Соленья и другие консервы тоже не рекомендуются романтическим любовникам. Они снижают уровень тестостерона в крови и плохо влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, эксперты считают, что для полноценной сексуальной жизни необходимо не есть поп-корн, пить поменьше вина и кофе и отказаться от мучных продуктов.

А вот нежирные сорта мяса и физические упражнения – отличные помощники в деле строительства здоровой сексуальности.



