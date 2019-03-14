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Названа причина гибели моряков аргентинской подлодки

Фото: commons.wikimedia.org
Спустя 4 месяца после обнаружения затонувшего корабля следователи докопались до истины

Из множества версий, почему субмарина отправилась на дно, выбрана одна-единственная. Ее озвучил командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден. По его словам, в аккумуляторные баки "Сан-Хуана" попала вода.

В результате произошло короткое замыкание, а затем взрыв. Он и привел к трагедии, жертвами которой стали 44 члена экипажа. Подлодка затонула на глубине 920 метров.  

"Определенно, был взрыв",

цитирует контр-адмирала телеканал TN. 

Он также отметил, что корабль отправился в плавание в хорошем состоянии. Однако, как показало следствие, вода протекала через плохо закрытый клапан Е19. Теперь предстоит выяснить, в какой момент возник дефект.

Напомним, подводная лодка обнаружена в ноябре прошлого года, через год после ее пропажи. Экипаж перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года. 

Ксения АНДРЕЕВА
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