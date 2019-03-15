Лекарство в тарелке: азиатскую приправу признали полезной для потенции

Популярный у любителей суши соус проявил неожиданные свойства

Соевый соус, который принято добавлять во многие блюда азиатской кухни, оказался кладезем витаминов и питательных веществ.

Эта приправа богата белком. Кроме того, она обладает антиоксидантными свойствами. При регулярном употреблении таких веществ организм стареет медленнее, снижаются риски развития рака и других серьезных болезней.

В соевом соусе содержится витамин К. Это особенно важно для пожилых людей – он влияет на минеральную плотность костей, а значит, уменьшает вероятность возникновения остеопороза.

Интересно, что приправа полезна и мужчинам, и женщинам. В случае с сильным полом – употребление благотворно влияет на потенцию, так как улучшается кровообращение. Но сильно увлекаться не стоит, предупреждают медики. Иначе качество спермы может ухудшиться.

У женщин, которые любят соевый соус, не так болезненно проходят менструации, а симптомы менопаузы и климакса становятся не такими мучительными, отмечает портал Newsomsk.