Личность самого таинственного маньяка раскрыли

Джек-потрошитель безжалостно издевался над жертвами

Ученые из Англии смогли установить личность самого жестокого маньяка 19 века. Им оказался Аарон Косминский. Выяснить это удалось благодаря анализу ДНК убийцы на платке одной из жертв.

Джеком-потрошителем оказался 23-летний парикмахер, родом из Польши. Такой псевдоним маньяку дала полиция, искавшая его в криминальном районе Лондона в конце 19 века.

Аарон Косминский нападал на проституток ножом, а после их смерти извлекал внутренние органы. Прозвище было взято из письма, автор которого взял на себя ответственность за убийства.

30 сентября 1888 года Джек-потрошитель убил проститутку Элизабет Страйд и отрезал ей мочку уха. А уже примерно через час совершил новое убийство – напал на Кэтрин Эддоус и вырезал ее почку. 15 октября Джордж Ласк из комитета бдительности Уайтчепела получил знаменитое письмо "Из ада", где предполагаемый убийца писал о том, что съел половину почки женщины. К письму прилагалась вторая половина в этаноле. Рядом с Эддоус лежал ее платок, залитый кровью и семенной жидкостью – пишет издание Journal of Forensic Sciences.

"ФедералПресс" сообщает, что платок – это единственное сохранившиеся до наших дней физическое доказательство, которое может раскрыть личность убийцы.

Он был куплен в 2007 году аукционе. Его обладатель, бизнесмен Рассел Эдвардс, согласился предоставить его для анализа только спустя несколько лет. Первые тесты, указавшие на Косминского, провели еще в 2014 году, но тогда специалисты сомневались в полученных результатах.

Косминский был одним из главных подозреваемых – он якобы был пойман на месте одного из преступлений. Однако свидетель не опознал в Косминском убийцу. Молодой человек приехал в Великобританию на заработки в 1882 году и устроился цирюльником в одну из парикмахерских в Уайтчепеле. Полиция задержала его совсем по другому поводу – после попытки зарезать свою сестру. Но судебного процесса он избежал: его признали душевнобольным и отправили на принудительное лечение в клинику Брайтона, где он умер в 1919 году.

К новому исследованию ученые подошло более основательно. Они извлекли ДНК Косминского и Эддоус и сравнили образцы с ДНК их ныне живущих родственников. Анализ подтвердил, что кровь на платке принадлежит им обоим. Также по ДНК исследователи определили, что у убийцы были карие глаза и каштановые волосы, что согласуется со свидетельскими показаниями.

Кроме Косминского были и другие подозреваемые, например, русский хирург Александр Федорченко, так как он профессионально знал анатомию, имел хирургический опыт и инструменты. Проститутки доверяли доктору, поэтому без страха подпускали к себе.

Также предполагалось, что Джек-потрошитель мог быть женщиной. Некоторые даже называли имя предполагаемой убийцы – акушерка Лиззи Уильям. Считалось, что она сошла с ума на почве своего бесплодия и мстила проституткам, извлекая из их тел детородные органы.

Во второй половине ХХ века возникла теория, что убийцей мог быть принц Альберт, заядлый посетитель борделей. Однако у наследника престола оказалось алиби – в дни совершения убийств его не было в Лондоне.