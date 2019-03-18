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Смерть детей в лагере на Сямозере оценили в 9 лет

Подсудимые не признали свою вину

Городской суд в Петрозаводске признал бывшего директора "Парк-отеля "Сямозеро" Елену Решетову виновной в гибели воспитанников. За смерть 14 детей ее приговорили к 9,5 годам колонии.

Аналогичное наказание – 9,5 лет колонии – назначено бывшему заместителю директора лагеря Валерию Виноградову.

Инструктора Валерия Круподерщикова приговорили к 8 месяцам колонии-поселения, передает телеграм-канал Mash. Из-за того, что присужденное время наказания обвиняемый уже отсидел в СИЗО, он выходит на свободу.

Ранее фельдшер Ирина Щербакова, которая не отреагировала на вызов детей с Сямозера, приняв звонок за шутку, получила 3 года колонии-поселения, напоминает Ura.ru

Еще трех подсудимых суд оправдал. Все фигуранты, кроме Виноградова, отказались признавать свою вину, сообщает РИА "Новости".

Трагедия в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Отдыхающие в летнем лагере на Сямозере 47 ребят отправились в поход на лодках в сопровождении 4 инструкторов и попали в шторм. Утонули 14 детей.

Николай ВИКТОРОВ
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