Спикер напомнил, что многие поколения зрителей выросли на фильмах выдающегося режиссера

Соболезнования в связи с уходом выдающегося кинорежиссера, сценариста Марлена Хуциева выразил родным, близким и ученикам народного артиста председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Спикер отметил, что несколько поколений зрителей выросли на таких фильмах Марлена Мартыновича как "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Был месяц май".

"А кинолента "Застава Ильича", как и ее создатель, стали символами эпохи "оттепели", нравственных идеалов и смелых надежд на лучшее завтра", – подчеркнул Володин.

Марлен Хуциев скончался 19 марта на 94-м году жизни. Прощание с ним, по предварительным данным, состоится 21 марта в Доме кино.

