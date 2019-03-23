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Популярный напиток вызывает смертельный недуг

Фото: www.globallookpress.com
Продукт лишен многих целебных компонентов

Ученые из Академии питания и диетологии в США выяснили, что свежевыжатые соки крайне опасны для здоровья, если употреблять их каждый день. Такие напитки лишены клетчатки фрукта, из которого сделаны, а также полифенолов и антиоксидантов.

Эксперты отмечают, что такие соки проигрывают цельным плодам в своей полезности. Главная опасность, как передает CNN, заключается в том, что напиток повышает сахар в крови. При этом уровень может быть столь высоким, что в перспективе это спровоцирует появление диабета.

Диетологи советуют тем людям, которые не могут есть фрукты в натуральном виде, пользоваться блендером, а не соковыжималкой. Но если хочется, то лучше свежевыжатые соки пить при упадке сил и крайне редко. 

Полина ИВАНОВА
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