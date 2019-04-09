Под столом и сверху: вскрылись пикантные детали скандала с Кокориным и Мамаевым. LIVE

Допрос свидетелей превратился в настоящее шоу

В Пресненском суде Москвы, где решается дальнейшая судьба Павла Мамаева и Александра Кокорина, кипят нешуточные страсти. Допрос свидетелей превратился в настоящее шоу. "Утро.ру" следит за развитием событий.

17:18. Удары стулом последовали внезапно после оскорбления, которые, по словам Григоряна, могли слышать и другие посетители. Однако расстались Пак и Кокорин на мажорной ноте. Конфликт был урегулирован.

"Александр первый предпринял попытки примирения. Сказал, кажется, что был не прав. Пак тоже так сказал", – пояснил наблюдатель, сославшись на Куропаткина.

17:10. Из дальнейших показаний известно, что Пак честной компании не делал замечаний. Разговор между ним и Протасовицким завязался как бы между прочим. Последний "что-то вежливо сказал" собеседнику.

17:00. Григорян "вещает" два часа. А он, между прочим, первый из 40-ка свидетелей, уточняет Чемпионат.com. Прокурор допрос закончил. Теперь – дело за адвокатом. Из ответов на вопросы защиты ясно, что в тот злополучный октябрьский день "золотые мальчики" употребляли виски, но вели себя чинно-благородно. Нецензурно не выражались, припоминает Григорян.

"Думаю, нет", – ответил он на соответствующий вопрос адвоката. Затем немного подумал и признался, что точно не помнит.

16:20. После слов про "кучу *******" Александр Кокорин подошел к его столику и взялся за стул, продолжает свой рассказ свидетель стороны защиты. По его словам, Кокорин хотел лишь подсесть к Паку, но тот снова его оскорбил. Тогда Кокорин совершил "рефлекторное движение", в результате которого стул обрушился на голову чиновнику, передает Sport24.

16:16. "Извините, но вы похожи на кучку ******* (уродов. – прим. "Утра")", – именно с таким замечанием избитый Пак, по словам Григоряна, обратился к компании футболистов.

16:09. Оказывается, перед конфликтом на Кокорине успела посидеть не только девушка. Прокурора заинтересовало, садился ли кто-нибудь из мужчин на Кокорина-старшего сверху. Поразительно, но и на этот вопрос последовал утвердительный ответ, передает "360".

По словам Григоряна, прежде, чем Пак подошел сделать замечание компании, на Александре Кокорине сидел некий Куропаткин". Мамаев перестал кушать и присоединился к веселью – на нем "лежала девушка".

16:00. Товарищ скандально известных футболистов Карен Григорян рассказал в деталях, что происходило в "Кофемании". Оказалось, что с Александром Кокориным была девушка, с которой зенитовец, по словам очевидца, "имитировал интимную близость", передает Telegram-канал "360tv".

"Она садилась на него [Кокорина-старшего] сверху?", – поинтересовался у свидетеля прокурор, получив утвердительный ответ.

"А она спускалась под стол к Кокорину, имитируя близость?", - продолжил гособвинитель.

"Да", – снова парировал Григорян.

Любопытно, что Мамаев все это время "кушал", пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Напомним, жена и мать питерского игрока присутствуют в зале заседаний.