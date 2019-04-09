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С вещами на выход: Кокорин и Мамаев ждут освобождения в ближайшее время

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com
Футболисты приехали в суд в хорошем настроении и со всем своим "тюремным" скарбом

Александр Кокорин и Павел Мамаев готовятся выйти на свободу после семи месяцев жизни в следственном изоляторе. Во вторник, 9 апреля, их дело рассмотрит Пресненский суд Москвы.

На суд Кокорин и Мамаев явились с вещами, сообщают "Известия". Впрочем, адвокат Кокорина Вячеслав Барик поспешил заверить СМИ, что  это ничего не значит.

"Обвиняемые приехали с вещами? Возможно, их одежда просто поизносилась в изоляторе, а они хотят выглядеть хорошо. Ни с чем больше это не связано", – сказал он в разговоре с "Матч ТВ".

Также вместе с ними на заседание доставили других фигурантов дела – младшего брата Кокорина Кирилла и их общего друга Александра Протасовицкого. Как пишет "Свободная пресса", на заседание пришли также супруга и мать Кокорина.

Это судебное заседание примечательно тем, что уголовное дело против Кокорина и Мамаева впервые рассматривается по существу. Слушания в Тверском суде были предварительными, на них решалось только то, сажать ли спортсменов в СИЗО и на какой срок. К слову, последний раз Тверской суд продлил содержание парочки за решеткой до 25 сентября.

Ранее в российском футбольном сообществе спрогнозировали худший сценарий развития событий и для Кокорина, и для Мамаева. Однако сами футболисты, похоже, полны решимости оказаться на воле в ближайшее время, пишет "Российская газета". Оказавшись в зале суда, Кокорин даже с виду выглядел получше. Журналисты РЕН ТВ обратили внимание то, что он перестал хромать на свое больное колено, из-за которого защита игрока потребовала его освобождения через ЕСПЧ. Кроме того, у него сменилась прическа. Да и в целом, судя по видео с заседания, Кокорин и Мамаев находятся в приподнятом настроении.

Известный спортивный журналист Василий Уткин в своем telegram-канале предположил, что после вчерашнего освобождения режиссера Кирилла Серебренникова российское правосудие может сжалиться и над футболистами-хулиганами.

"Учитывая, что вчера смягчили меру пресечения Серебренникову, я уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят под домашний арест в ближайшее время", – написал Уткин.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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