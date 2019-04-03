Футболисты с улыбкой слушали решение судьи

В Москве 3 апреля прошло очередное заседание по делу Павла Мамаева и Александра Корокина. Обвинительная сторона просила оставить спортсменов в "Бутырке" еще на некоторое время. В итоге Пресненский суд согласился и продлил друзьям срок ареста до 25 сентября.

По мнению судьи, Кокорин и Мамаев представляют угрозу как для общества, так и для свидетелей дела. Игрок "Краснодара" стойко воспринял это решение, сказав супруге Алане, которая присутствовала в зале, не беспокоиться и чтобы дети смотрели на него по телевизору.

Несмотря на травму колена, из-за которой он рискует стать инвалидом без должного лечения, Кокорин тоже был невозмутим. При этом, по словам адвоката спортсмена, нога продолжает беспокоить игрока "Зенита". Как отмечает "Газета.ру", родственники и близкие футболистов на этот раз тоже ничему не удивились. Ранее спортсменам дважды продлевали срок ареста. Суд отказывался выпускать их под залог.

Теперь футбольная карьера Кокорина и Мамаева находится под большим вопросом. Ведь фактически в сентябре 2019-го будет год, как они не выходили на поле. Более того, контракты, как рассказала защита, предусматривают штрафы: у Павла это $30 млн, у Александра – $40 миллионов.

Футболисты находятся в СИЗО с осени 2018-го. Их обвиняют в хулиганстве и побоях: 8 октября они устроили дебош в Москве.