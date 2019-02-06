Еще не время: Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до апреля

Суд пошел навстречу следствию

В среду, 6 февраля, Тверской суд Москвы продлил арест нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению, продлить меру пресечения в виде ареста Мамаеву и Кокорину до 8 апреля", – приводит ТАСС слова судьи Ольги Затомской.

На заседании 6 февраля адвокаты спортсменов пытались доказать, что их подзащитных не имеет смысла оставлять в СИЗО. Кокорин не сможет спрятаться от следствия или как-то повлиять на свидетелей, а оставшись в следственном изоляторе, он может стать инвалидом из-за травмы колена, заявила Татьяна Стукалова.

Кроме того, мать Александра Кокорина сказала, что готова внести за сына залог в размере 10 млн рублей. За Павла Мамаева предложили залог в 6 млн рублей.



Футболисты устроили две драки в Москве 8 октября прошлого года. Против спортсменов возбуждены уголовные дела по статьям "Побои" и "Хулиганство".

