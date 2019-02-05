Футболист понял, что поступил дурно

Александр Кокорин написал открытое письмо, в котором признался, что время, проведенное в тюрьме, пошло ему на пользу. Спортсмен извинился перед болельщиками, командой "Зенита" и тренерским штабом за то, что подвел их, и за то, что он не может помочь одноклубникам в соревнованиях.

Кокорин осознал, что, будучи публичным человеком, он не мог себе позволить устраивать дебош в центре столицы, но "не сдержался". Футболист отметил, что его реакция на оскорбления была чрезмерна, но подчеркнул, что после инцидента публично просил прощения, а теперь готов загладить свою вину.

"Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье",

– цитирует слова футболиста агентство РИА "Новости".

Спортсмен, который до этих событий переживал трудные времена, также поблагодарил фанатов за поддержку. Ведь после задержания его эмоциональное состояние ухудшилось.

В начале декабря 2018-го суд продлил Кокорину и Павлу Мамаеву срок ареста до 8 февраля. Против футболистов возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои" за драки, которые они устроили в октябре 2018-го. При этом 6 февраля на заседании следователи попросят суд продлить срок содержания Кокорина и Мамаева в СИЗО до 8 апреля.