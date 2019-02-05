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Раскаявшийся Кокорин просит отпустить его на волю

Александр Корорин. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Зыков Кирилл
Футболист понял, что поступил дурно

Александр Кокорин написал открытое письмо, в котором признался, что время, проведенное в тюрьме, пошло ему на пользу. Спортсмен извинился перед болельщиками, командой "Зенита" и тренерским штабом за то, что подвел их, и за то, что он не может помочь одноклубникам в соревнованиях.

Кокорин осознал, что, будучи публичным человеком, он не мог себе позволить устраивать дебош в центре столицы, но "не сдержался". Футболист отметил, что его реакция на оскорбления была чрезмерна, но подчеркнул, что после инцидента публично просил прощения, а теперь готов загладить свою вину.

"Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье",

цитирует слова футболиста агентство РИА "Новости".

Спортсмен, который до этих событий переживал трудные времена, также поблагодарил фанатов за поддержку. Ведь после задержания его эмоциональное состояние ухудшилось.

В начале декабря 2018-го суд продлил Кокорину и Павлу Мамаеву срок ареста до 8 февраля. Против футболистов возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои" за драки, которые они устроили в октябре 2018-го. При этом 6 февраля на заседании следователи попросят суд продлить срок содержания Кокорина и Мамаева в СИЗО до 8 апреля. 

Полина ИВАНОВА
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