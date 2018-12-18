Эмоционально нестабильному Кокорину грозит инвалидность

Нибиру
- Осталось 2 дня: Нибиру приближается к Москве
- Началось: корабль с Нибиру приземлился в США
- Ищите бункеры: Нибиру врежется в Землю через 4 дня
Врачей Александра Кокорина сильно беспокоит его состояние. Если в ближайшее время спортсмен не продолжит лечить поврежденное колено, у него начнет прогрессировать артроз, что приведет к завершению карьеры.
В марте 2018-го Кокорин получил серьезную травму колена. Курс реабилитации футболист закончить не успел – в СИЗО у него нет возможности правильно ухаживать за ногой.
Защита футболиста хотела, чтобы суд принял во внимание этот факт на заседании 18 декабря, во время которого рассматривалась жалоба на продление ареста Кокорина до 8 февраля. Судья, как передает Telegram-канал Mash, апелляцию отклонил, и теперь положение Александра стало еще более незавидным.
Главный врач "Зенита" Михаил Гришин вынес заключение о том, что Кокорину необходимо восстановиться после травмы должным образом: заниматься в бассейне и тренироваться. Если этого не произойдет, футболист может получить статус инвалида, сообщает агентство РИА "Новости".
Более того, Кокорин страдает и от собственных эмоций. Психолог футбольного клуба пришел к выводу, что спортсмен – очень чувствительный человек, он не устойчив к психологическим нагрузкам. Из-за травмы, пропуска чемпионата мира, утомительных восстановительных тренировок и давления со стороны общества у Кокорина развилось хроническое напряжение.
"Нервная система нуждается в восстановлении, в это время снижен самоконтроль и возможны перепады в настроении и самооценке в связи с напряжением", – цитирует заключение "Комсомольская правда".
Таким образом, психолог считает, что футболист агрессивно себя вел, вероятно, потому, что ему тяжело управлять своими эмоциями. Однако и этот факт не заставил судью изменить меру пресечения Кокорину.
Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили дебош в Москве 8 октября. Они избили водителя телеведущей Первого канала на стоянке, а потом подрались в кафе с чиновником Минпромторга.
Москва готова дать отпор Вашингтону на его попытки накрепко обосноваться в регионе
Украинские вожди пытаются прикарманить ГТС и установить контроль над советской трубой с российским газом