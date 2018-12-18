Эмоционально нестабильному Кокорину грозит инвалидность

Футболисту срочно нужно восстановить как физическое, так и психологическое здоровье

Врачей Александра Кокорина сильно беспокоит его состояние. Если в ближайшее время спортсмен не продолжит лечить поврежденное колено, у него начнет прогрессировать артроз, что приведет к завершению карьеры.

В марте 2018-го Кокорин получил серьезную травму колена. Курс реабилитации футболист закончить не успел – в СИЗО у него нет возможности правильно ухаживать за ногой.

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Защита футболиста хотела, чтобы суд принял во внимание этот факт на заседании 18 декабря, во время которого рассматривалась жалоба на продление ареста Кокорина до 8 февраля. Судья, как передает Telegram-канал Mash, апелляцию отклонил, и теперь положение Александра стало еще более незавидным.

Главный врач "Зенита" Михаил Гришин вынес заключение о том, что Кокорину необходимо восстановиться после травмы должным образом: заниматься в бассейне и тренироваться. Если этого не произойдет, футболист может получить статус инвалида, сообщает агентство РИА "Новости".

Более того, Кокорин страдает и от собственных эмоций. Психолог футбольного клуба пришел к выводу, что спортсмен – очень чувствительный человек, он не устойчив к психологическим нагрузкам. Из-за травмы, пропуска чемпионата мира, утомительных восстановительных тренировок и давления со стороны общества у Кокорина развилось хроническое напряжение.

"Нервная система нуждается в восстановлении, в это время снижен самоконтроль и возможны перепады в настроении и самооценке в связи с напряжением", – цитирует заключение "Комсомольская правда".

Таким образом, психолог считает, что футболист агрессивно себя вел, вероятно, потому, что ему тяжело управлять своими эмоциями. Однако и этот факт не заставил судью изменить меру пресечения Кокорину.

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