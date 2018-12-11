Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Кокорин упал духом в СИЗО

Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
У футболиста возникли проблемы за решеткой

Фанаты то и дело интересуются, в каком настроении пребывают арестованные Александр Кокорин и Павел Мамаев. Правозащитники уверяют, что сейчас игрок "Краснодара" абсолютно спокоен. А вот нападающий "Зенита" впал в депрессию. При этом поклонников призвали не беспокоиться за эмоциональное состояние друзей-спортсменов.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила 11 декабря в эфире радио "Говорит Москва" о том, что Кокорин и Мамаев находятся в трансе. Подобные слова не на шутку испугали поклонников футболистов.

По теме

Позже Меркачева решила прояснить ситуацию. Она сообщила, что спортсмены были в шоке, когда их только поместили в изолятор временного содержания. Позже Кокорин и Мамаев осознали произошедшее и адаптировались к жизни в СИЗО. Однако Павел легче относится к тому, в каком положении он оказался.

"В целом, нормально – оба спокойны. Кокорин во время последнего посещения около недели назад находился в легкой депрессии", - рассказала Меркачева о состоянии спортсменов изданию "Спорт Эксперсс".

Как напоминает "Пятый канал", 5 декабря суд продлил срок ареста Мамаеву и Кокорину на два месяца, до 8 февраля 2019-го. Следователи просили не выпускать футболистов под залог из-за того, что расследование еще не закончилось. Более того, сотрудники правоохранительных органов предполагали, что спортсмены могли бы надавить на свидетелей, оказавшись на свободе. 

Кокорин и Мамаев устроили дебош 8 октября. Сначала друзья избили водителя телеведущей Первого канала на стоянке и потом подрались в кафе с чиновником Минпромторга. Им предъявили обвинение по двум статьям – 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство".

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия и Украина могут начать третью мировую

Отношения между странами накалились до предела

В Крым идет новая беда

Россиян предупредили о приближающейся опасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей