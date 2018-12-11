Кокорин упал духом в СИЗО

У футболиста возникли проблемы за решеткой

Фанаты то и дело интересуются, в каком настроении пребывают арестованные Александр Кокорин и Павел Мамаев. Правозащитники уверяют, что сейчас игрок "Краснодара" абсолютно спокоен. А вот нападающий "Зенита" впал в депрессию. При этом поклонников призвали не беспокоиться за эмоциональное состояние друзей-спортсменов.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила 11 декабря в эфире радио "Говорит Москва" о том, что Кокорин и Мамаев находятся в трансе. Подобные слова не на шутку испугали поклонников футболистов.

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Позже Меркачева решила прояснить ситуацию. Она сообщила, что спортсмены были в шоке, когда их только поместили в изолятор временного содержания. Позже Кокорин и Мамаев осознали произошедшее и адаптировались к жизни в СИЗО. Однако Павел легче относится к тому, в каком положении он оказался.

"В целом, нормально – оба спокойны. Кокорин во время последнего посещения около недели назад находился в легкой депрессии", - рассказала Меркачева о состоянии спортсменов изданию "Спорт Эксперсс".

Как напоминает "Пятый канал", 5 декабря суд продлил срок ареста Мамаеву и Кокорину на два месяца, до 8 февраля 2019-го. Следователи просили не выпускать футболистов под залог из-за того, что расследование еще не закончилось. Более того, сотрудники правоохранительных органов предполагали, что спортсмены могли бы надавить на свидетелей, оказавшись на свободе.

Кокорин и Мамаев устроили дебош 8 октября. Сначала друзья избили водителя телеведущей Первого канала на стоянке и потом подрались в кафе с чиновником Минпромторга. Им предъявили обвинение по двум статьям – 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство".