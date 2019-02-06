Из суда над Кокориным и Мамаевым устроили цирк

Следствие требует оставить спортсмена в СИЗО еще на два месяца

В Тверском суде Москвы 6 февраля проходит заседание, на котором рассматривается ходатайство стороны обвинения о том, чтобы продлить меру пресечения Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Мать нападающего "Зенита" готова внести за сына залог в размере 10 млн рублей. Честно заработанные деньги она планирует списать со своего счета.

За Мамаева же предложили залог в размере 6 млн рублей.

При этом следователи, которые завершили расследование, хотят, чтобы оба футболиста находились под стражей до 8 апреля, пока дело не передадут в прокуратуру. Сотрудники правоохранительных органов, по информации телеканала RT, считают, что Кокорин и Мамаев могут скрыться.

Адвокаты футболистов всячески пытаются доказать, что продление ареста не имеет смысла. Защита убеждает судью, что Кокорин не сможет спрятаться или как-то повлиять на свидетелей, а также заявила, что, оставаясь в СИЗО, спортсмен станет инвалидом из-за травмы колена. Под домашним арестом у него будет возможность нормально лечиться.

Адвокат Мамаева напомнил, что у футболиста есть двое маленьких детей, которые тяжело переживают разлуку с отцом, и попросил воссоединить семью.

Фанаты, которые ходят на заседания как в кино, поддерживают недавно публично раскаявшегося Кокорина всеми доступными средствами. Один из болельщиков, как сообщает Telegram-канал "МК: срочные новости", сочинил стихи в защиту своего кумира.

Против футболистов возбудили уголовное дело по статьям "Побои" и "Хулиганство" за дебош, который они устроили в Москве 8 октября 2018-го.