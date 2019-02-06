Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Из суда над Кокориным и Мамаевым устроили цирк

Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
Следствие требует оставить спортсмена в СИЗО еще на два месяца

В Тверском суде Москвы 6 февраля проходит заседание, на котором рассматривается ходатайство стороны обвинения о том, чтобы продлить меру пресечения Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Мать нападающего "Зенита" готова внести за сына залог в размере 10 млн рублей. Честно заработанные деньги она планирует списать со своего счета.

За Мамаева же предложили залог в размере 6 млн рублей. 

При этом следователи, которые завершили расследование, хотят, чтобы оба футболиста находились под стражей до 8 апреля, пока дело не передадут в прокуратуру. Сотрудники правоохранительных органов, по информации телеканала RT, считают, что Кокорин и Мамаев могут скрыться.  

Адвокаты футболистов всячески пытаются доказать, что продление ареста не имеет смысла. Защита убеждает судью, что Кокорин не сможет спрятаться или как-то повлиять на свидетелей, а также заявила, что, оставаясь в СИЗО, спортсмен станет инвалидом из-за травмы колена. Под домашним арестом у него будет возможность нормально лечиться. 

Адвокат Мамаева напомнил, что у футболиста есть двое маленьких детей, которые тяжело переживают разлуку с отцом, и попросил воссоединить семью. 

Фанаты, которые ходят на заседания как в кино, поддерживают недавно публично раскаявшегося Кокорина всеми доступными средствами. Один из болельщиков, как сообщает Telegram-канал "МК: срочные новости", сочинил стихи  в защиту своего кумира.  

Против футболистов возбудили уголовное дело по статьям "Побои" и "Хулиганство" за дебош, который они устроили в Москве 8 октября 2018-го. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей