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Терпение лопнуло: Кокорин подаст в международный суд на Россию

Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
Измученному следствием футболисту надоело губить себя в СИЗО

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, некогда защищавший честь национальной сборной России, собирается подать иск против своей страны в Европейский суд по правам человека. Держать ответ придется всему российскому правосудию.

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что у защиты футболиста просто не осталось сил видеть, как его продолжают держать в следственном изоляторе, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

"У нас давно все было готово. Ждали адекватной реакции прокуратуры и следствия. Не подавали до последнего", – рассказал адвокат Кокорина "Пятому каналу".

Однако терпение окончательно лопнуло после того, как Тверской районный суд продлил арест Кокорину до 8 апреля. Хотя для всех должно быть очевидным, что он не опасен для общества, и применять к нему такую меру пресечения – перебор.

При этом поступившие в инстанцию материалы уголовного дела были без каких-либо изменений. Между тем, условия содержания в СИЗО начинают реально угрожать здоровью футболиста.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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