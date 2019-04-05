Футбольный мир уже не ждет возвращения звезд "Зенита" и "Краснодара"

Александр Кокорин и Павел Мамаев уже вряд ли снова заиграют на профессиональном уровне. Учитывая их возраст, состояние в СИЗО и перспективы судебного дела, уже можно не надеяться на ренессанс игроков. Об этом говорят известные в отечественном футболе люди.

Главная угроза карьерам Кокорина и Мамаева – судебное разбирательство. Оно оказалось куда более медленным, чем ожидалось. Спортсмены отсидели в изоляторе уже полгода, и недавно суд продлил им срок ареста еще на полгода. Год без футбола для профессионального игрока – это очень много, а иногда и фатально. Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин допускает и более пессимистичный сценарий.

"Хотя я не юрист, чтобы говорить наверняка, но считаю, что Кокорин и Мамаев получат срок в тюрьме. Не желаю им этого и не хочу выглядеть пессимистом, но избежать этой участи им вряд ли удастся. Какой именно срок — затрудняюсь сказать",

– сказал он в беседе с "Газетой.ru".

К слову, за "хулиганство" Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас футболистам 28 и 30 лет соответственно. По футбольным меркам их карьеры уже идут к закату, а если они получат срок, пусть и неполный, то к моменту выхода из тюрьмы они будут потерявшими форму "пенсионерами", которых мало кто из серьезных клубов захочет взять. А пойдут ли игроки-миллионеры "пылить" в командах из низших дивизионов – большой вопрос. И если у Мамаева со здоровьем нет серьезных проблем, то Кокорина мучает травмированное колено. У последнего вообще практически нет шансов. С другой стороны, у Мамаева сложнее обстоят дела с родным клубом – "Краснодар" намерен избавиться от него.

"Не хочу выглядеть пессимистом, но для Кокорина и Мамаева пребывание в СИЗО до сентября 2019 года означает закат карьеры. Им не по 18 лет", – подытожил Созин.

Будущее Кокорина и Мамаева не вызывает оптимизма и у почетного президента РФС Вячеслава Колоскова. Он вспомнил пример с легендарным советским футболистом Эдуардом Стрельцовым", который отсидел целых пять лет по обвинению в изнасиловании.

"Он отсидел пять лет, вернулся и стал лучшим игроком страны. Но хватит ли у Кокорина и Мамаева сил на такой же подвиг? Не знаю", – усомнился Колосков.