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Сидящему в СИЗО Кокорину зовут на помощь ЕСПЧ

Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
Скандал вокруг футболиста грозит выйти на международный уровень

Защита Александра Кокорина была шокирована "равнодушием" суда, который продлил срок ареста спортсмена еще на два месяца, несмотря на серьезную травму колена, из-за которой он может остаться инвалидом. Адвокат Татьяна Стукалова сообщила, что в ближайшее время подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в приоритетном порядке из-за угроз здоровью Кокорина.

По ее словам, в понедельник, 11 февраля, в московский суд отправят апелляцию по этому решению. Однако адвокат уверена, что оспариваемое постановление оставят в силе. Тогда защите футболиста не останется ничего другого, кроме как обратиться за помощью к международной инстанции.

Помимо этого, Стукалова отметила в своем посте в Instagram, что следователи не предоставили никаких доказательств по делу. По ее мнению, судья пыталась "сохранить в тайне истинные значения расследования от присутствующих в зале журналистов", не дав адвокатам нормально выступить и доказать "нарушения законных прав обвиняемых".  

"Публичный характер дела, на основании которого оно было передано из дознания в ГСУ Москвы, предполагает публичное расследование в виде возможности для сторон высказываться по его обстоятельствам", – подчеркнула Стукалова.

Александр Кокорин находится в СИЗО с октября 2018-го. Его и Павла Мамаева обвиняют в хулиганстве и побоях. 

Полина ИВАНОВА
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