Скандал вокруг футболиста грозит выйти на международный уровень

Защита Александра Кокорина была шокирована "равнодушием" суда, который продлил срок ареста спортсмена еще на два месяца, несмотря на серьезную травму колена, из-за которой он может остаться инвалидом. Адвокат Татьяна Стукалова сообщила, что в ближайшее время подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в приоритетном порядке из-за угроз здоровью Кокорина.

По ее словам, в понедельник, 11 февраля, в московский суд отправят апелляцию по этому решению. Однако адвокат уверена, что оспариваемое постановление оставят в силе. Тогда защите футболиста не останется ничего другого, кроме как обратиться за помощью к международной инстанции.

Помимо этого, Стукалова отметила в своем посте в Instagram, что следователи не предоставили никаких доказательств по делу. По ее мнению, судья пыталась "сохранить в тайне истинные значения расследования от присутствующих в зале журналистов", не дав адвокатам нормально выступить и доказать "нарушения законных прав обвиняемых".

"Публичный характер дела, на основании которого оно было передано из дознания в ГСУ Москвы, предполагает публичное расследование в виде возможности для сторон высказываться по его обстоятельствам", – подчеркнула Стукалова.

Александр Кокорин находится в СИЗО с октября 2018-го. Его и Павла Мамаева обвиняют в хулиганстве и побоях.