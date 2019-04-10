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Пельмени, алкоголь и псевдо-секс: новые детали в деле Кокорина и Мамаева

Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
Отличившихся, увы, не на футбольном поле игроков судят второй день подряд

Второй день подряд Пресненский суд Москвы рассматривает уголовное дело Александра Кокорина, Павла Мамаева и других участников скандальных похождений. От робких футболистов, которые виновато смотрели в пол, не осталось и следа. Сейчас "золотые мальчики" ведут себя раскованно, местами – вызывающе, превращая заседание в потешное зрелище.  

Не уступают им в остроумии и свидетели. Один из них – Геннадий Куропаткин не на шутку осмелел, оборвав на полуслове прокурора. Тот поинтересовался, что заказывала честная компания. Свидетель принялся перечислять, начав с пельменей. Гособвинитель уточнил, что имел в виду алкоголь.

"А, то есть пельмени вас не интересуют?"

– съязвил Куропаткин, цитирует "Царьград".

Полузащитник "Краснодара" Мамаев носился с какой-то запиской, требуя ее передать. Успокоился только после того, как узнал, что сначала с ее содержанием ознакомится охрана.

Отличился также и нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин. После ряда вопросов он дал наставление прессе.

"Лучше бы вы писали, что происходит здесь, на заседании", - указал Кокорин журналисту, передает Mash. 

Накануне, 9 апреля, вскрылись пикантные подробности того злополучного вечера. Как оказалось, Александр развлекался с подругой Екатериной. Она сидела у него на коленях, "имитируя интимную близость".

Во вторник девушку допросили в суде в присутствии жены Кокорина. Любопытно, что Дарья, так зовут супруга, давным-давно была в курсе похождений мужа.

"А вы думаете, что это все узнали вчера? Это только вы узнали спустя полгода",

– самодовольно отрезал герой-любовник.

Скандалисты и дебоширы, устроившие несколько драк прошлой осенью, предстали перед судом. Сегодня, 10 апреля, проходит второе заседание. Процесс затягивается. И вчера, и сегодня служители Фемиды начали его не вовремя, напоминает "Мир24". 

Фоторепортаж
Под столом и сверху: вскрылись пикантные детали скандала с Кокориным и Мамаевым
Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Ксения АНДРЕЕВА
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