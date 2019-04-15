Найдена самая полезная диета без запретов

Ученые рассказали о пользе интуитивного питания

Существует множество диет: одни строго расписаны по часам, другие исключают из рациона определённые продукты. Однако исследования показали, что многочисленные ограничения вызывают стресс у организма. В итоге худеющие не просто возвращаются к своему весу, а набирают лишние килограммы.

Ученые Эвелин Трибол и Элис Реш выяснили, что понизить вес поможет интуитивная диета. Она не вредит здоровью и налаживает эмоциональное состояние.

Как сообщает Inverse, интуитивное питание не исключает пищу. Оно направлено не на похудение, а на избавление от физиологических причин стремления к обжорству. Есть можно практически все, но в разумных пределах.

Что требуется во время диеты? – Осознанность. Нужно понимать сигналы голода и сытости. К тому же стоит добавить регулярную физическую активность.

