Спортсмены-дебоширы по разному оценивают перспективу освобождения

Шесть месяцев провели за решеткой футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Спортсмены пытаются и в СИЗО заниматься спортом и следят за своей внешностью, обнаружили журналисты.



"А вообще надеюсь скоро на "дембель". Мне кажется, что должны нас отпустить по решению суда",

– рассказал футболист обозревателю "МК". Оптимизм Кокорина основан на показаниях свидетелей – на последнем заседании они рассказали, что обиженный спортсменами чиновник и сам оскорблял футболистов. Однако друг Кокорина Павел Мамаев не спешит строить радужные планы, хотя и верит в "высшее правосудие". Он пожаловался, что дело спортсменов рассматривается предвзято.

"Правосудие не ко всем одинаково относится",

– подчеркнул полузащитник "Краснодара".

Кокорин пожаловался, что врача "Зенита" к нему в СИЗО так и не допустили, а у спортсмена есть проблемы со здоровьем.

"Ситуация с ногой по-прежнему волнует. Хотелось бы в футбол еще поиграть",

– объяснил Кокорин. При этом бывший нападающий "Зенита" заявил, что с другими арестованными он играть не будет – предпочтет посмотреть на игру со стороны, если вдруг матч состоится.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в СИЗО после того, как в октябре прошлого года устроили две драки в Москве.