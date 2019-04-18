Уничтожение символа и гордости страны сыграло на руку президенту страны Эммануэлю Макрону

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел неслучайно: очень похоже на то, что это был поджог. Эксперты находят странным тот факт, что национальная трагедия настигла французов в тот день, когда президент Франции Эммануэль Макрон должен был выступить с обращением к соотечественникам в связи протестами "желтых жилетов".

Вечером в понедельник, 15 апреля, Макрону предстояло в прямом эфире национального телевидения объявить об изменении политики реформ, из-за которых с недавних пор во Франции происходят беспорядки. Народ ждал этого в надежде, что президент озвучит свои соображения по этой теме. И буквально за полтора часа до эфира – вся Франция шокирована пожаром в одном из символов страны Соборе Парижской Богоматери. На и глазах у здания обрушилась крыша со шпилем. Само собой, когда Макрон появился в телеэфире, то речи о реформах и протестах уже быть не могло, эти проблемы отошли далеко на второй план.

"Пожар в Нотр-Дам напоминает нам, что наша история никогда не стоит на месте. Всегда есть испытания, которые нужно преодолеть. То, что мы считаем неразрушимым, может быть затронуто. Настало время заняться темой нашего национального проекта, который нас объединяет (восстановление собора. – прим. "Утра")", – сказал Макрон.





На следующий день, когда немного улеглись нахлынувшие эмоции, французы стали задаваться вопросом – как такое могло произойти? Были выдвинуты несколько версий. Первым делом все начали говорить о несоблюдении правил пожарной безопасности во время реставрационных работ. Дескать, огонь вспыхнул во время сварки, ведь леса были деревянными и запросто могли загореться от искры. Однако главный архитектор исторических памятников Франции Франсуа Шатильон опроверг ее, сказав, что работы на тот момент еще не начались. Тогда родилась другая версия – короткое замыкание в системе лифтов и освещения, которые функционировали лесах. И снова мимо. Президент одной из компаний-подрядчика Europe Echafaudages Жюльен Ле Бра заявил, что все правила безопасности были соблюдены, писало Le Figaro. Его слова, разумеется, нуждается в проверке, но есть в деле и другие странности.

Учитывая, что огонь вспыхнул на лесах, а не внутри собора, было бы логично тушить его с воздуха, задействовав вертолеты. Тем более что он быстро распространился на крышу. Эксперт "Би-би-си", пожарный Роберт Тавенер, имевший по долгу службы дело Кентерберийским собором, посчитал правильным решение не тушить с воздуха. По его словам, внутри Нотр-Дам было сильное пекло, раз огонь уже рвался через крышу.

"Если вы видите огонь через крышу, это означает, что внутри здание уже охвачено пожаром. Так что пытаться потушить пожар сверху при помощи вертолета, честно говоря, довольно бесполезно", – сказал он.





Если так, то возникает вопрос: как в огне смогли уцелеть священные реликвии, такие как Терновый венец Иисуса Христа, и остальное? Пока на этот вопрос ответа не было. По мнению политолога НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) Олега Матвейчева, за французской трагедией могут стоять политические интересы нынешней власти страны.

"Мы видим, что западные элиты давно уже не стесняются, если им требуется такого рода действие особенно в критических ситуациях. Мы помним 11 сентября (террористическую атаку на Всемирный торговый центр в США 11 сентября 2001 года. – прим. "Утра"), которое было своего рода постановочным актом, развязавшим руки американским элитам для ведения агрессивной внешней и внутренней политики",

– цитирует Матвейчева "Правда.ру".

Он отметил, что после 11 сентября 2001 года США начали многое себе позволять: военные операции в Ираке и Афганистане, секретные тюрьмы, пытки, слежка за "ненадежными" гражданами. Все это очень помогло американским элитам в достижении своих интересов. Их французские "коллеги" могли пойти тем же путем, чтобы погасить волну протестов "желтых жилетов"

"С желтыми жилетами что-то нужно было делать: перебить повестку, попытаться объединить расколотую нацию, потому что Франция, безусловно, расколота… Если говорить, кому выгодно, то Макрон вполне может воспользоваться плодами этой истории. Можно попробовать сейчас развернуть это и против арабов, и "желтых жилетов", в общем, предпринимать любые действия",

– заключил эксперт.

Кстати, что думают по этому поводу сами протестующие? Один из их лидеров Кристоф Шалансон в интервью изданию adnkronos прямо обвинил Макрона в том, что он "использует эту катастрофу", чтобы "отложить момент истины с французским народом".