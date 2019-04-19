В Роскосмосе всерьез обеспокоены

В век цифровых технологий дают о себе знать события давно минувших дней. Еще в далеких 70-х годах прошлого столетия в выведенных на орбиту спутниках "протекали" ядерные реакторы. Из них в космос выделялись калий-натриевые капли, которые спустя почти 50 лет представляют угрозу для современных аппаратов.

Об этом предупредил сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) из структуры Роскосмоса Сергей Мещеряков. В опасности, по его словам, находятся летательные объекты, расположенные в пределах тысячи километров от Земли.

"Этот мусор был выброшен нашими аппаратами и поэтому обязанность России следить за этим мусором",

– цитирует представителя госкорпорации РИА "Новости". Он подчеркнул, что облака из вредных соединений испаряются крайне неохотно. И чтобы избавиться от 10-миллиметровой капли, понадобится целых 800 лет.

Легкоплавкий сплав, состоящий из натрия и калия, химически агрессивен. Способен воспламеняться на воздухе. На советских спутниках радиолокационной разведки "УС-А" он выполнял роль теплоносителя.