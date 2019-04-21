Метеорит в Нижегородской области сняли на видео

Нибиру
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Ролик с падением предположительно метеорита выложили очевидны. На кадрах с видеорегистратора видно, как в темном небе возникает светящаяся точка, быстро пролетающая в сторону.
Космическое явление в Нижнем Новгороде наблюдали около восьми часов вечера накануне. Очевидцами также были жители Арзамаса, Дивеево, Дзержинска, отмечает издание "Тема НН". Видео появилось в группе "Регион 52" ВКонтакте.
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