Метеорит в Нижегородской области сняли на видео

В Сети появились кадры со светящимся объектом

Ролик с падением предположительно метеорита выложили очевидны. На кадрах с видеорегистратора видно, как в темном небе возникает светящаяся точка, быстро пролетающая в сторону.

Космическое явление в Нижнем Новгороде наблюдали около восьми часов вечера накануне. Очевидцами также были жители Арзамаса, Дивеево, Дзержинска, отмечает издание "Тема НН". Видео появилось в группе "Регион 52" ВКонтакте.