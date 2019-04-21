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Метеорит в Нижегородской области сняли на видео

Фото: www.globallookpress.com
В Сети появились кадры со светящимся объектом

Ролик с падением предположительно метеорита выложили очевидны. На кадрах с видеорегистратора видно, как в темном небе возникает светящаяся точка, быстро пролетающая в сторону.

Космическое явление в Нижнем Новгороде наблюдали около восьми часов вечера накануне. Очевидцами также были жители Арзамаса, Дивеево, Дзержинска, отмечает издание "Тема НН". Видео появилось в группе "Регион 52" ВКонтакте.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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