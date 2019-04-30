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Попавшая в неволю на чужбине Мария Бутина раскрыла детали сделки со следствием, на которую она пошла в декабре прошлого года. По словам осужденной на территории США россиянки, в ее планы входило рассказать всю правду и ничего, кроме правды.
"Я никогда не врала",
– заверила Бутина, передает RT. Ее неприятно удивило столь жестокое наказание. Вердикт, который "шпионке" вынесло американское правосудие, стал для нее полной неожиданностью.
"Это совершенный абсурд",
– возмутилась она, подчеркнув, что ее нарушение приравняли к торговле секретной информацией. На полтора года, как и ее, закрыли в тюрьме человека, который добывал сведения для китайского правительства.
"Это страшный позор американскому правосудию",
– подытожила "преступница".
Напомним, 26 апреля Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Ей осталось "отсидеть" только половину назначенного срока, так как, пока велось следствие, она содержалась под стражей.
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